7 oikein niputtaa yhteen viikon ravipelit

Eilisen Toto65-kierroksen lisäksi Vermoon pelataan myös lauantainen Toto75-peli, jonka runkona toimii lämmin- ja kylmäveristen tammojen TalviCupin finaalit. Kierroksen täysosumille on jaossa 75 000 euroa ekstrarahaa, ja mikäli niitä löytyisi vain yksi kappale, tuplaantuu lisäpotti jackpot+:n ansiosta.

Printtilehden 7 oikein -viikko käynnistyy poikkeuksellisesti tänään torstaina Oulussa kymmenen lähdön Toto5-raveilla. Santtu Raitala on äitynyt Äimärautiolla tämän kauden mittaan huikeaan voittovireeseen. 51 kertaa pihtiputaalainen on ohjastanut ajokkinsa ykkösenä maaliin. Voittoja on todennäköisesti luvassa myös torstaina, kun Raitala ohjastaa seitsemässä totolähdössä.

Perjantaina pelataan Toto5 Poriin ja samaan aikaan Joensuun Linnunlahdella ravataan Toto4:n. Viikonlopun päättää Kouvolan sunnuntai-iltapäivän T5-ravit.

Magic Monday palaa ohjelmaan viikon itsenäisyyspäiväpaussilta. Iltaa isännöivät Kuopio ja Forssa. Tiistainen Toto5 juostaan tällä kertaa Seinäjoella.

Uunituoreesta 7 oikein -lehdestä löytyvät lähtölistat, vihjeet ja tallikommentit kotimaan raveihin torstaista tiistaihin sekä käsiohjelmatiedot Ruotsin päätapahtumiin.