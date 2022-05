7 oikein -raviviikko alkaa Porista

Ruotsin pääpelissä Toto86:ssa on jaossa yli kymmenkertainen määrä ekstraeuroja, joten keskiviikko on todella kiinnostava pelipäivä.

Torstain profiiliravit kotimaassa ajetaan Lahden Jokimaalla ja perjantain Seinäjoella. Perjantaina ravataan myös Vieremällä. Pohjois-Savon kesäradan kausiavaukseen ilmoitettiin yhdeksään sarjaan 140 hevosta.

Oulu ajaa lauantaina Number Onen, jossa nuori tähtitamma An-Dorra haastaa konkariruuna Next Directionin ja kumppanit. Myös Äimärautiolla on hevosrikkaat pelikohteet, ja jackpotissa on 146 180 euroa. Peliehdot ovat siis lauantainakin kohdillaan.

Ruotsista on lauantaina tarjolla huippuraviurheilua, kun nelivuotiaat kohtaavat Drottnings- ja Kungapokalenin finaaleissa ja vanhemmat tähdet Paralympiatravet-finaalissa. Kaikissa kolmessa lähdössä voittaja palkitaan seitsennumeroisella summalla kruunuja.

Äitienpäivänä ravataan Kouvolassa ja maaanantaina Turun Metsämäessä. 7 oikein -raviviikko päättyy Tampereen Teivoon.

Kaikkien näiden Suomen ravien käsiohjelmasivut, pelivihjeet ja tallikommentit löytyvät tänään ilmestyneestä 7 oikein -lehdestä. Lisäksi tämän viikon 60-sivuisessa julkaisussa on Ruotsin päivän pääpelien lähtölistat keskiviikosta sunnuntaihin, raportit edellisen viikon Suomen totoraveista, starttihevoset sekä nostalgiaa vuosikymmenten takaa.

***

Muistathan, että kätevä näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero. Lauantaina näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain Toto75-kierrokselle ja alkuviikon raveihin.