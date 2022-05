7 oikein tarjoilee 72-sivuisen raviurheilun selviytymispaketin

Perjantai-illan Toto5 ajetaan Seinäjoella, ja Kajaanissa ratkotaan Toto4-rivi. Lauantaina Forssan Toto75-ravien ohella keskitytään ennen lauantaisaunaa klo 18 alkaviin Rovaniemen raveihin, joissa kisataan 11 totolähdössä. Sunnuntaina Kausala avaa kesäkautensa Toto4-raveilla klo 13. Pyhän pääravit ajetaan Kaustisilla.

7 oikein -raviviikko alkaa keskiviikkona Vermon Toto65-raveilla ja jatkuu torstaina Kouvolan Toto5-pelillä. Maanantaina ajaa Oulun Äimärautio ja tiistaina Mikkeli. Jackpoteja ei kotimaassa ole tällä viikolla tarjolla, mutta Ruotsissa on lisätty ekstraa keskiviikon Toto86:een ja lauantain Toto75:een.

Kesäisten kuninkuusravien isäntäradalla Forssassa ajetaan mielenkiintoinen Toto75-kierros. Päälähtönä nähdään Pilvenmäki Specialin finaali, johon on karsittu hevosia Forssan lisäksi Oulussa ja Kuopiossa. Vuodesta 1996 ajetun ennakkomaksullisen kilpailun ykkönen oli viime vuonna El Houdini. Lähtö on jälleen tasokas. 7 oikein -lehden vihjeissä nelosradalta starttaava Stonecapes Ulrica on nostettu suosikin asemaan.

Suomenhevostammat mittelevät Forssassa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ravikuningattaruudesta. Lauantaina ne antavat näyttöjä ja keräävät Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä 3140 metrin matkalla. Lähtöjä juostaan kaksi.

Ohjelmassa on myös perinteinen Pilvenmäki Maraton, 4140 metriä. Hevosia starttaa kaikilta kuudella paalulta. Kotimaiseen lämmiveritammojen ehdottomaan kärkikastiin lukeutuvat An-Dorra ja Stonecapes Queila mittelevät Tammavaltikkakatsastuksen 2640 metrillä.

