Arkenttiina ylivoimainen johtavan rinnalta - ”Se menee vielä ihan puolilla valoin”

Toto5-kierros käynnistyi Teemu Okkolinin valmentaman ja ohjastaman tamman yllätysvoitolla. 8-vuotias Arkenttiina hakeutui jo alussa johtavan rinnalle ja runttasi siitä lopussa helponnäköisesti karkuun. Takamatkalta startanneen tamman tehtävää helpotti se, että paalulta lähtenyt ennakkosuosikki Hurman Viesker laukkasi alussa pahasti ja jäi joukon viimeiseksi. Se kiri lopussa toiseksi, mutta ei uhannut Arkenttiinan varmaa otetta. Sen voittoaika voltille oli 26,9/2180 metriä.

”Mikään tämän hevosen kanssa ei yllätä, kun se tekee totta, mutta ei minulla kyllä luottamustakaan ollut”, naurahti Arkettiinan kasvattaja-omistaja Kalle Oittinen hilpeästi. ”Hevonen on ollut viime starteissaan ihan muissa maailmoissa. Uhkailin ennen starttia, että otan sen kotiin rekikuurille, jos ei ala meno maittaa.”

Oittinen piti pahimpana vastuksena juuri Hurman Vieskeriä.

”Ainahan toisen laukka helpottaa tilannetta takamatkalaiselle, mutta nämä ovat ravikilpailuja ja ravata pitää. Se tuli lähelle lopussa, mutta luotin siihen, että Teemu on hereillä ja hoputtaa, hän tuntee Arkenttiinan metkut niin hyvin.”

Tamma starttasi vastikään edellisenä päivänä Vermon T65-raveissa, missä se näytti juuri niitä. Se laukkasi ja oli yhdeksäs.

”Eilen se mietti kaikkea ja pöllöili, oli kaikkea muuta kuin hyvä. Se menee vielä ihan puolilla tehoilla ja mielessä on ihan muuta kuin juokseminen. Tänään se edes vähän yritti, mutta ei mennyt vieläkään niin kuin pääsisi.”

Startteja on uralla kertynyt 46 ja voittoja kymmenen. Kakkos- ja kolmossijoja on molempia neljä, ja ennätykset ovat 25,9aly sekä 26,6ke. Puolet starteista on kertynyt kuluvalla kaudella.

”Arkenttiinalla ei ole vielä rutiinia tai tullut kokemusta starttien myötä. Sillä on kuitenkin ajettu vasta vähän kilpaa, kun sillä on olut terveyshuoliakin.”

Tammalla on kahdesti ollut hankosidevamma. Oittinen kertoi, että ensimmäisellä kerralla se oli vuoden poissa pelistä.

”Se oli minulla silloin. Meillä on Teemun kanssa sellainen systeemi, että tamma käy jonkin ajan hänellä, missä se saa porukka-ajoa ja rupeaa keskittymään. Kun se tarvitsee hanki- ja rekitreeniä, on se minun hommaani. Samoin, kun sillä on mennyt hankkari. Se on ollut hyvä systeemi tammalle.”

Toisen kerran hankositeen kanssa oli ongelmia viime kesänä, mutta silloin vain lievästi. Tamma oli päätetty jättää tauolle, kun se alkoi käydä starteissa kuumana ja laukkasi. Tauon aikana oli tarkoitus kantakirjata se.

”Hevonen oli kantakirjattavana Jyväskylässä ja sen oli tarkoitus mennä siitä Teemulle takaisin. Mutta ajokokeessa sillä meni hankoside uudestaan. Kritisoin sitä, että rata oli ihan betonia ja olisi ollut sama kuin olisi ajettu kävelykadulla kilpaa. Käytin Arkenttiinan Laukaan klinikalla, ja siellä löytyi samasta jalasta uusi vamma, mutta eri kohdasta. Kesä meni sitä parannellessa.”

Mikäli sama vielä toistuu, saa tamma siirtyä siitokseen. Mutta jalkaa hoidetaan jatkuvasti huolella ja kaikki tehdään sen eteen, että kilpaura jatkuisi. Paljon olisi vielä nähtävänä, mikäli tamma päättää potentiaalinsa radalla näyttää.

”Sitä ei nuorena kiirehditty eikä sitä silloin kiinnostanut mennä starteissa kovaa, mutta kotona se väläytteli vauhtejaan. Teemu sen sitten sai syttymään kilpailemiseen. Monet kerrat on hänen kanssaan soiteltu ja mietitty, mitä tehtäisi, mutta onneksi hevonen välillä myös palkitsee.”

Oittinen naurahti ja myönsi, että on välillä käynyt hermoille, kun lahjakas hevonen haaveilee omiaan starteissa. Milloin se näkee lintuja ja milloin männynkäpyjä.

”Laukat ovat tulleet yleensä siitä, kun se mutkittelee eikä keskity. Kun se on kunnossa, ei sitä tahdo saada laukalle.”

Tamma on lunki, mitä oikeastaan haettiinkin varsaa tehtäessä. Arkenttiinan emä ja emänemä ovat syntyneet Oittisen kotipihassa, sillä ne ovat hänen isänsä Matti Oittisen tammalinjan kasvatteja.

”Emälinjalta tule enemmän kovuutta, ja Arkenttiinaan on saattanut tulla isän A.T. Velin puolelta rauhallisuutta. Emälinja on ollut tulista, joten sitä haettiin. Tammassa on paljon samaa kuin isässään, esimerkiksi ulkoinen olemus ja hyvä juoksutyyli.”

Oittinen kertoi, että perheessä tehtiin sukupolvenvaihdos 11 vuotta sitten. Isän tammalinja jatkuu nyt hänen nimissään. Unelmissa siintää se, josko Arkenttiina jonain päivänä starttaisi avoimessa lähdöissä. Potentiaalia olisi, mutta mies toppuuttelee odotuksia vielä.

”Ei sitä tiedä, meneekö Arkenttiina ikinä niin kuin pystyisi. Sisällä on paljon vaihteita käyttämättä, mutta sen pitää ruveta menemään tosissaan, jos avoimeen asti aikoo. Tänään se meni hyvän ajna, ja Teemu sanoi, että katokselle ajaessa ei sillä sierainkaan käynyt.”

Seuraavaksi suunnitteilla on Vermon ensi viikon lauantain 75-kierros.

”Siellä olisi tammalähtö, mutta aina pitää seuraava päivä katsoa jalan osalta ja ajatella Arkenttiinan parasta.”

Katso Arkenttiinan voittojuoksu täältä.