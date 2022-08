Derby ja jackpot maustavat Toto75-kierrosta

Seppo Suurosen valmentama ori voitti viime syksynä Kriteriumin. Viidenneltä lähtöradalta 36 000 euron ykköspalkinnon jahtiin lähtevä V.G. Voitto on nostettu 7 oikein -lehdessä itseoikeutetusti suosikiksi 48. kertaa ajettavaan Derbyyn. Kovimmat haastajat löytynevät Prosta ja Franssonista. Suuronen kommentoi suojatilleen kuuluvan hyvää.

Lue vihjeet ja tallikommentit kaikkiin kotimaan ravitapahtumiin keskiviikosta tiistaihin huomenna ilmestyvästä 76-sivuisesta 7 oikein -lehdestä. Näköislehti on luettavissa verkossa jo tänäiltana.

Killerin Toto75-kierroksella jaetaan 7 oikein -tulosten kesken 109 000 euron jackpot. Tämän lisäksi T75-kierroksen päätöskohteen Troikassa on 10 000 euron pelibonus. Myös keskiviikkona, torstaina ja sunnuntaina on päivän pääraveissa vähintään yhdessä lähdössä jaossa bonusrahaa Kaksari-pelissä.

Keskiviikkona Vermossa ratkotaan viimeiset lämminveristen Oulu Express -finalistit. Suomenhevosten lopuista finaalipaikoista kisataan torstaina Jokimaalla. Finaalit ajetaan lauantaina 27.8.

Torstaina ravataan Lahden lisäksi Kajaanissa. Perjantaina Porissa tykitetään maileja amerikkalaisessa illassa ja pelataan Toto5-peliä. Toto4 ratkotaan perjantai-iltana Pihtiputaalla. Sunnuntaina ajetaan Torniossa Toto4 ja Riihimäellä Toto5, jossa kesäkauden päättävissä raveissa nähdään muun muassa Riihimäki GP ja Ilmari Halisen Muistoajo, molemmat 5000 euron ykköspalkinnoilla.

7 oikein -viikko paketoidaan maanantaina Kuopiossa ja Kaustisella sekä tiistaina Mikkelissä.

Ruotsin puolella ajetaan keskiviikkona viisivuotiaiden Jubileumspokalen ja tammojen EM, jossa nähdään Suomea edustamassa Chicharita ja Her Royal Highness. Lauantaina Örebrossa Corazon Combo tavoittelee miljoonaa kruunua E3-finaalissa. Suomalaisomisteinen Beat It on yksi tammojen finaalin suosikeista.

Näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen ja on luettavissa jo tiistai-iltana. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero. Lauantaisin näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain ja alkuviikon raveihin.