Hevosurheilun Toto75-ideavihje Vermo: Juoksunkulku mahdollistaa makean onnistumisen

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Tino Lindgren: Chased (1) on huipputikissä, voitto ei yllätä! Kainuun poika koittaa tehdä unelmistaan totta. 100% valmisteltu, kaikki ennallaan. Ollaan nöyriä ja tyytyväisiä, kun päästy näin hienoon kilpailuun.

Lähtö 5

Pia Huusari: Goldas Loven (6) kaikki startit Suomessa ollut hyviä. Viimeksi jäi vähän painamaan keulassa, mutta kesti kovan matkavauhdin ja sai ansaitun voiton. Paikka vähän turhan ulkona näin kovaan lähtöön. Kokolaput vaihdetaan vedettäviin, ja toiveissa hyvä selkäjuoksu kärjen lähellä, selästä on kirinyt aina hyvin.

Lähtö 7

Ilona Mäkinen: Hades (5) on huippukunnossa, mutta lähtökin on kova. Koitetaan reippaasti matkaan ja saada jonkinlainen paikka. Onnistuneella reissulla pieni menestys ei tule yllätyksenä. Ilman etukenkiä, jenkeillä.

Lähtö 10

Ilkka Tyynela: Kauden aloitus uuden tuttavuuden, Douanier (2), kanssa hevosen pitkähkön tauon jälkeen ja hevosen opiskelua. Hevosen todellista suorituskykyä on treenien perusteella hankala arvioida, johtuen myös vertailukohdan puutteesta. Uskon, että tulee jatkossa stayermatkoilla olemaan hyvä hevonen. Nyt menestyspaineita ei ole, pyritään saamaan asiallinen startti, jossa saadaan lisäinfoa jatkoa varten.

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (9) teki kovan esityksen viimeksi laukan jälkeen! Nyt parempi lähtöpaikka ja koitetaan päästä ravilla matkaan. Todennäköisesti ilman etukenkiä kilpaa ekaa kertaa. Ehjällä juoksulla pystyy paljon.

Lähtö 11

Emma Väre: Yuvarajah (8) on ollut jo pidempään hyvällä mallilla ja jatkaa kunnossa, kotona kaikki normaalisti viime startin jälkeen. Paikka on hankala, mutta toivotaan että Örjan löytää hyvät väylät ja matkalla on vauhtia.