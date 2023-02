Hanna Kaihlajärvi on saanut hevosista iloa elämään - "Tässä lajissa rikastuu henkisesti"

Saarijärvellä asuva Hanna Kaihlajärvi on intohimoinen raviharrastaja, ja hän on samalla ollut yksi lajin pioneereja. Nainen oli perustamassa Suomenhevosliitto ry:n toimintaa 25 vuotta sitten. Palataan siihen myöhemmin, sillä tuleva lauantai Topevan kanssa Vermon Kavioliiga-raveissa on paljon ajankohtaisempi aihe.

Kahdeksanvuotiaaksi kääntynyt Topeva on ennen lauantain koitosta kilpaillut urallaan 22 kertaa statistiikalla 11-5-0, joten ruunan kohdalla puhutaan poikkeullisesta suomenhevosesta. Topevan emä Tuumaus juoksi urallaan 21 starttia ja oli kahdeksan kertaa ykkösenä maalissa. Kauas ei ole omena puusta pudonnut.

“Topeva pääsi aloittamaan uransa vasta kuusivuotiaana, joten olen tietenkin ollut tavattoman tyytyväinen sen suorituksiin”, Hanna Kaihlajärvi aloittaa. “Sillä on vielä vähän rutiinia, ja sitä lähdetään hakemaan lauantain finaalilähdöstä lisää.”

Omistaja-valmentaja lähtee kohti lauantaita ilman menestyspaineita, mutta ennakkotunnelmat ovat Topevan kohdalla varsin positiiviset.

“Joukon (Tarvainen) kanssa juteltiin, että kasirata voltista olisi hyvä, koska siitä saa suurella todennäköisyydellä suojajuoksun. Kun rataa valittiin, niin saatiin valita mieleinen lähtöpaikka. Kisaan valmistaudutaan samalla tavalla kui ennenkin. Tiina Nurmonen kun muutti Saarijärvelle, niin hän on ollut isoksi avuksi Topevan lihashuollossa. Sunnuntaina hevosta jälleen hierottiin, eikä mitään varustemuutoksia ole tarkoitus tehdä.”

Topeva on kilparadalla hyvin yksinkertainen ajettava. Siksi on ymmärrettävää, ettei isosta palkinnosta huolimatta tehdä mitään toisin.

“Topeva tekee aina rehdisti työnsä. Sen, mihin se sillä kertaa vireensä puolesta pystyy.”

Nappionnistuminen toisi Kaihlajärvelle jättimäisen 10 000 euron potin, mutta rikastumistarkoituksessa Vermoon ei lähdetä. Tai lähdetään, mutta täysin eri näkökulmasta.

“Hevoset ja raviurheilu ovat rikastuttaneet minua henkisesti, se on kaikista tärkeintä. Hienoa on päästä mukaan tuollaiseen kisaan”, Kaihlajärvi muistuttaa.

Kaihlajärven perheen kasvatustyö on alkanut yli 50 vuoden takaa, joten tunneside hevosiin on erityisen vahva. Se herättää myös suuria tunteita 25 vuoden takaa, sillä nainen oli perustamassa Suomenhevosliitto ry:tä vuonna 1998.

Kaihlajärvelle suomenhevosen elinvoimaisuus on sydämen asia, mutta tulevaisuus huolettaa naista kovasti.

“Minulla on tässä kissa sylissä. Nykypäivänä maatiaiskissanpentu saattaa maksaa 1000 euroa, ja samalla hinnalla pitäisi myydä oma suomenhevoskasvatti. Väistämättä tulee mieleen, että jotenkin me ollaan sössitty tämä homma. Ammattimaisia kasvattajia onneksi edelleen on, mutta ne ovat vähentyneet varsinkin suomenhevospuolella kaiken aikaa. He tarvitsevat nyt kaiken tuen työhönsä."

“Mäkisen Saara on tuossa melkein naapurissa, ja kasvattaa varsoja. Hän on panostanut siihen todella paljon. Ihailen ja ihmettelen sitä, miten hän jaksaa tehdä sitä", Kaihlajärvi lisää.

Kaihlajärvellä on tallissaan kolme hevosta, ja kasvatustoiminta saa tulevaisuudessa Lento-Emon myötä todennäköisesti jatkoa.

“Itse olen aina ollut niin huono myymään omia kasvatteja, ja toiminta onkin pienimuotoista. Lento-Emo palaa pian radoille ja se astutetaan, jos tammalla ei löydy intoa kilpailuihin.”

Topevan kanssa Kaihlajärvi toivoo terveitä päiviä, jolloin ruuna saattaa kehittyä vielä kovasti. Se lähtee aina innoissaan treenilenkille, ja palvelee muutenkin ihmistä täydellisesti.

Kaihlajärvi ei löydä hevosestaan huonoja puolia, mutta yhden erikoispiirteen, josta Topevan saattaa myös tallialueella Vermossa tunnistaa.

“On ruunalla yksi persoonallinen tapa, se lipoo kieltään. Naapuri piirsi Topevasta taulun, jossa sillä on kieli suusta ulkona. Silloin mietin, että tosiaan tuollainen hauska piirre hevoselta löytyy”, Kaihlajärvi nauraa.



Topeva juoksee Helsingin Kavioliiga-ravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde