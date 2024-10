Hannan johto kasvoi Porin St Leger -kierroksella, Markus toinen 5 oikein -veikkaaja

Hanna Lepistön varmat Let's Get It Up ja Tangen Ove pettivät, mutta muut lähdöt hän hoiteli varmasti. Pistepussi karttui 26:lla.

Kierroksen parhaasta tuloksesta vastasi Markus Isosalo. Hänkin veikkasi 5 oikein ja keräsi 27 pistettä.

Vihjekisa jatkuu lauantaina 26.10. Kouvolassa. Uudet vihjesysteemit julkistetaan perjantaina 25.10. kello 9.00.

Pistetilanne 19.10. Porin kierroksen jälkeen: Hanna 645 (26), Jukkis 623 (13), Markus 442 (27), Maija 417 (19), Gusse 365 (13).