Harley D onnistui vihdoin – ”Tulossa uusi 13-aikainen hevonen”

Vaikka poisjääntejä Oulun raveihin tuli, nähtiin Äimärautiolla silti hyviä urheilusuorituksia ja voittotaisteluita. Toto5-kierroksella saatiin varsinainen näytös viimeisessä kohteessa, kun Harley D yllätti ja otti uransa ensimmäisen Suomen-voiton.

Antti Ala-Rantalan ruuna hakeutui kolmanteen sisälle, kun taas lähdön suosikki Roberto Diver linkosi jo alussa keulaan. Se johti loppusuoralle saakka, mutta sitten alussa irronnut kenkä lienee tehnyt tepposensa. Harley D puolestaan nautiskeli passelista juoksusta, sai kirissään eteen sopivan selän ja ponnisti maalitolpalle ensimmäisenä.

Ruuna on startannut Suomessa 11 kertaa ja voitto oli sille ensimmäinen, olosuhteisiin nähden hyvällä ajalla 15,2a. Yllättymään pääsi myös itse valmentaja-ohjastaja, joka ei vähästä hötky.

”Tämä oli itsellenikin kauhea jytky, kun yhtäkkiä 200 metriä jäljellä hoksasin, minähän tulen ohitse ja tämähän voittaa! Toisaalta meni niin kuin haaveilin, kun sain pidettyä hyvän selän ja hevonen sai hyvän juoksun. Kun Royal Navy Neo kiersi kolmatta johtavan rinnalle, pääsimme sen perään, ja kun Harley tuntui niin hyvältä lopussa, käänsin kolmannelle”, Ala-Rantala jutteli kotimatkalla. ”Oli iso yllätys, että tämä oli niin hyvä loppusuoralla. Se meinasi jäädä odottelemaan, kun lappu silmällä ei nähnyt sisältä kirivää Minto’s Don Juania ja tiennyt vastata, joten piti hiukan muistutella, että mennään loppuun asti.”

Valmentajan mukaan oli lähellä, ettei ori jäänyt kokonaan lähdöstä pois. Se on kotona treenannut hyvin, mutta radalla jostain syystä alisuorittanut ja tulokset olleet odotuksiin nähden pettymys.

”Se on ollut tietyllä lailla ollut luokattoman huono. Sillä on starteissa tullut laukkoja, ja Kaustisen kolmella tonnilla oli tosi saamaton. Kotona se menee rennosti, mutta startissa jotenkin takalukkoon eikä ravikaan ole yhtä letkeää.”

Reissuun kuitenkin lähdettiin, pienin varustemuutoksin. Seinäjoella oriilla oli säärisuojat, jotka nyt jätettiin pois. Lisäksi eteen laitettiin välipohjat.

”Seinäjoella oli kostea keli ja suojat imivät niin tavaraa, että ravi meni tököttämiseksi. Päätin jättää ne nyt märässä kelissä pois. Harley meni nyt paljon keveämmän tuntuisesti, kun oli takaa kevyempi. Varmuudeksi lisäsin välipohjat, kun ajattelin, että josko se sittenkin arkoisi vähän kavioitaan. Takapään keventäminen kyllä saattoi olla se ratakiseva asia tässä, joskus pienet asiat ratkaisevat.”

Vaikka olosuhteet olivat kosteuden ja kuran vuoksi rankat, ja laukkoja nähtiin useissa lähdöissä, sai rata valmentajalta kehuja.

”Oulussa oli kova ja karkea, mutta pitävä rata, vaikka tavaraa irtosi. Se oli hyvä rata tähän keliin, sen on pakko olla pitävä, sillä pehmeä olisi kauhea ja pahempi.”

Voiton myötä taakka katosi Ala-Rantalan harteilta. Harley D:n omistajakimpassa on kymmenkunta ihmistä, ja luonnollisesti pärjäämistä on ehditty odottaa. Ala-Rantala kertoi, että juoksuhistorian perusteella siihen oli aihettakin.

”Hevosella on ollut voittoputki Norjassa ja Ruotsissa, se on voittanut Solvallassa ja 75-lähtöjäkin, pärjännyt myös kuolemanpaikalta. Olin ehtinyt miettiä, että vika on miehessä, kun en saa sitä kulkemaan. On ollut niin takkuamista, että usko jo meinasi rakoilla. Voitolla on nyt itselleni iso merkitys, tavallista suurempi.”

Ensi keskiviikolle ruunalle on varattu aika klinikalle, ja sitä ennen ei muuta mietitä.

”Harley on mitä miellyttävin orihevonen, kuin ruuna käytökseltään, ei puhu eikä pukahda. Tullessaan kesäkuun tienoilla se oli laihassa kunnossa ja sen hampaita piti hoitaa. Pikkuhiljaa tultiin starttiin. Koska ei sujunut, oli klinikka-aika varattu jo ennen tätä lähtöä, ja hevonen käydään nyt varmuudeksi läpi. Sitten vasta tuumataan lisää.”

Antti Ala-Rantala on ollut uransa kiistatta paras kausi niin valmentajana kuin ohjastajana. Valmennustilastoissa hän on tienannut enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna yhteensä ja ohjastajatilastoissa tuplannut tienestit.

”Onhan meillä mennyt hienosti, mutta se on vaatinut paljon tien päällä oloa. Pitää vaan raakasti lähteä ja yrittää, ei saa peljätä. Viime perjantain jälkeen tulee kilometrejä 2500 km, nämä olivat viidennet ravit viikon sisään. Mutta ei kukaan mitään kotio tuo.”

Ala-Rantala on myös tuonut paljon uusia hevosia ulkomailta, eikä siinä lepää laakereillaan nytkään. Uusi hankinta saapuu Suomeen ensi viikon alussa.

”Se on 5-vuotias Earl Grey, joka on mennyt 13-aikaisesti ja tienannut noin 30 000 euroa. Se tulee Tanskasta, ja kuten muutkin tuontini pääasiassa, se löytyi Raunion Tapanin kautta. Hänellä on hyvät kontaktit ja vinkkaa, kun löytää hyvän myyntihevosen.”

Jos ensi viikolla kaikki on kunnossa Harley D:lla, on sillä tarkoitus starttailla talven mittaan.

”Uskon, että hevonen menee hokeista yhtä lailla kuin muutenkin. Kunhan se talvi vain tulee.”