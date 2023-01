Hevosurheilun Euro Toto4-ideavihje Kuopio: Palaa vaisujen starttien jälkeen tasolleen

Mira Järven valmentama Velvet ei ollut joulukuun kilpailuissaan normaali ja paljastuikin sitten lopulta kipeäksi. Nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Velvet muistetaan viime loppukesän hienoista suorituksista, ja jos 14-vuotias ori palaa tänään tasolleen, se pystyy keulasta tai toisesta sisältä tasaisen lähdön voittamaan. Velvetin peliprosentti iltapäivällä oli 11.

Avauskohteen jättisuosikki Hertus varmistetaan. Haastajaosasto on tasainen, ja lopulta lapulle löytää yhteensä viisi merkkiä. Kolmannen kohteen yllätyshaku on huippuasemista matkaan pääsevä Vuoren Isommus, ja päätöskohteessa suosikki Second Opinion suojataan Cod A’la Docilla.

