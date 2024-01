Hevosurheilun Euro Toto4-ideavihje Kuopio: Vuoden ensimmäisissä raveissa kakkossuosikin kelkassa

Ideavihjeen varmavalinta on toisen kohteen Moon Riding High. Kakkossuosikin asemaa nauttivalla ruunalla on ollut hokkibalanssissa ravihaasteita, mutta viime kilpailussa meno sujui mallikkaasti, ja Antti Kinnusen suojatti tuli hyvällä otteella voimia tallella maaliin. Keulassa kirmaavaa suosikki God Knowsia ei ole helppo kukistaa, mutta ei missään nimessä mahdotonkaan. Kun prosentit ovat God Knowsin hyväksi 52–13, laitetaan Moon Riding High ideasysteemiin tukipilariksi.

Poisjääntejä illan kierroksella on jonkin verran. Avauskohteessa on turvallinen olo Massive Shinella, Blueberry Boylla sekä Jontte Juniorilla. Loukkaantumisten jälkeen palaava kykyhevonen Tazer on mielenkiintoinen seurattava, mutta voitto on edellisen kerran toukokuussa 2022 kilpailleelta ruunalta liikaa vaadittu.

Kolmannessa kohteessa 20 metrin pakilta starttaava kova kaksikko Thai Profit – Ilos Sansibar varmistetaan paalun Taj Onella. Päätöskohde on tasainen kylmäveritammojen koitos, jossa otetaan lapulle mukaan puolet lähdön osallistujista.

