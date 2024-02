Hevosurheilun Euro Toto4-ideavihje Oulu: Ojanperän hevoset yllättäen alipelattuja

Xeven Leader on kierroksen pankki hankalasta lähtöpaikasta huolimatta. Ruuna on voittosummaansa nähden niin kova tekijä, että se pystyy kiertämään kaikki kaksi kertaa kolmesta yrittämästään. Seinäjoella suoritus keulasta oli häijyn hyvä, ja Xeven Leader pakeni murskavoittoon hyvätasoisessa lähdössä. Sen jälkeen suunniteltu Rovaniemen kisa jäi ajamatta pakkasen peruttua ravit, mutta tänään Xeven Leader pääsee taas näyttämään luokkansa.

Global Deputy on aavistuksen aliarvostettu noin 10 prosentin kannatuksellaan. Yhden poisjäännin myötä lähtöpaikka parani selvästi, mikä voi parantaa hevosen mahdollisuuksia saada keulapaikka aluksi kärkeen avaavalta Peppe Rocilta. Mikäli tämä suunnitelma onnistuu, voi Global Deputy riittää sopivalla vauhdinjaolla ykköseksi.

Profiili on alustavasti saanut minimaalisen neljän prosentin kannatuksen. Se on selvästi liian vähän, sillä hyvänä päivänään ori pystyy menestymään esimerkiksi johtavan rinnalta. Profiilin kohdalla tauko ei ole välttämättä huono juttu, sillä hevosta on pyritty saamaan tätä kautta ajatellen paremmaksi.

