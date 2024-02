Hevosurheilun Euro Toto4-ideavihje Oulu: Raitala kaksi kertaa tilauksessa

Power Swirl on ollut vakuuttava, mutta Rivercapes Way on ihan alustavan pelijakauman perusteella yritysvarma suosikkia vastaan. Sille juoksurata voi olla lopulta haastava paikka, sillä paalultakin lähdetään ajamaan reilusti kilpaa, eikä pakilta ole tuolloin helppoa saada edullista juoksunkulkia. Power Swirl on ollut jäätävä, mutta Rivercapes Way pystyy nitistämään sen kirissä. Se teki hänniltä viimeksi väkevän kierroksen kirin. Nyt vajaassa volttilähdössä juoksupaikka saattaa löytyä lähempää kärkeä.

Interlude Ferm on arvottu ulkoradalle, mutta God Knows joutui takariviin. Asetelmien vuoksi Interlude Ferm on kaksikosta mielenkiintoisempi hevonen. Se voi päästä alkumatkalla sujuvasti keulaan, jos ranskalainen on normaalina vaikeasti lyötävissä. God Knows on usein päässyt heti lähelle kärkeä, mutta nyt sen tilanne on tyystin toinen.

Tim Jerry on takarivistä huolimatta päätöskohteen perushevosia. Se repesi Kuopiossa kiihdytyksessä laukalle, mutta ehti vielä 4. ulkoa hienosti kakkoseksi. Päätöspuolikkaan ruuna kulki 11,9-vauhtia, eikä hevosta voi paikasta huolimatta aliarvioida. Ilos Silmarillion aloitti 4. ulkoa sijoitustaan paremmalla kirillä. Kärki tuli lopun kovaa, eikä ruuna vielä tehnyt ohituksia. Juoksun saadessaan se voi voittaa jo nyt.

Fellaini Zet voitti unelma-ajon jälkeen välistarttinsa viime viikolla Kuopiossa. Tuomas Pakkanen nosti 3. sisältä etusuoralla toiselle radalle, ja Ilos Sansibar tarjosi kirilenkillä selkää. Fellainit Zet iski maalisuoralla ykköseksi. Tehtävää auttoi vielä sekin, että suosikilla irtosi kenkä. Joka tapauksessa Fellaini Zet oli mainio, ja kellotti päätöspuolikkaan 15,8-vauhtia. Se kuuluu varhain lapulle, mutta ei erityisrooliin peleissä.

Torrent d’Inverne aloittaa Iida Lanton valmennuksessa. Kokeilukisassa tutustutaan hevosen ominaisuuksiin. Ykkössija ei saa yllättää, sillä Torrent d’Inverne osaa voittaa. Kisa on monien mahdollisuuksien lähtö.

