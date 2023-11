Hevosurheilun Euro Toto4-ideavihje Seinäjoki: Ei kohtaa nyt ylikylää

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Ari-Jukka Lehtimäki: Kylmäperän Helmin (1) ensimmäinen kerta lähtöauton takana, hakee lähinnä kokemusta.

Lähtö 3

Panu Ahonen: Northwind Magnalla (10) on probleemaa on piisannut, mutta yrittävä ja asiallinen hevonen. Palasi tauolta ihan ok mallissa, muttei ottanut ihan hirveän hyvin vauhtia vielä hokeilla. Tämä startti kertoo enemmän, mutta ihan kärkisija olisi tässä seurassa tältä pohjalta yllätys. Hyvä suoritus ja rahasija tavoitteena nyt.

Lähtö 9

Reima Kuisla: Show Must Go On (5) oli viimeksi jo starttien myötä alussa liian innokas. Otetaan kokolaput pois ja vetolaput tilalle.

Lähtö 10

Panu Ahonen: Elena K.J. (7) on oikein hyvä hevonen ja treenaa nyt tosi pirteästi. Oli sairas tässä välillä ja huilasi viikon. Vaikea arvioida näistä lähtökohdista minkälaisen suorituksen tekee startissa, mutta luokasta menestys ei jää kiinni. Tuskin on nähnytkään hokkeja ennen, yleensä menee hetki ennenkuin pystyvät niillä suorittamaan rennosti ja nyt ei sitä asiaa olla voitu kotona harjoitella.