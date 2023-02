Hevosurheilun Euro Toto4-ideavihje Teivo: Laukka on pahin vastus

Kyösti Salojensaaren valmentama Hurman Viesker on kanuunakunnossa, mutta kiihdytyksessä erittäin epävarma. Se on laukannut kahdessa viimeisessään lähtöön ja paikannut erheensä sen verran mallikkaasti, ettei tarvitse arvailla, onko hevonen kunnossa vai ei. Ne laukat ovat tulleet volttilähdöstä, ja tänään ruuna kokeilee starttaamista auton takaa. Valmentaja ei osannut sanoa, onko siitä etenkään eturivistä erityistä apua vai ei. Jos Hurman Viesker selviää alusta ilman laukkaa, se todennäköisesti voittaa.

Toinen kohde on tasokas taisto, jonka etukäteissuosikki Qiulius On Stage koki viime keskiviikkona kahden voittokisan jälkeen tappion, mutta oli edelleen hyvä. Mr Reddington on sen haastajista kiinnostava, vaikka lähtöpaikka takamatkan voltin takarivissä ei ole hehkeä. Kolmannen kohteen ideanostot ovat juoksuradalta starttaavat Pihlajan Hilima ja Pastori. Päätöksessä kierroksen pankki American Cooper suojataan Kratos di Quattrolla.

