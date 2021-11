Hevosurheilun Toto5-ideavihje Rovaniemelle: Matka ja keli sopivat mainiosti

Ari Aatsingin valmennettava Stay Alert on selvä pelipohja sopivalla 3100 metrin matkalla. Pari poisjääntiä helpottaa entisestään tehtävää, sillä ulkoratoja tuskin tarvitsee kierrellä matkan aikana ainakaan kierrosta pidempään. Stay Alert on vahva jyrä, joka puristaa mehut vastustajistaan viimeistään päätöspuolikkaalla. Koska hevosen pelikannatus ei ole noussut kohtuuttoman suureksi, on se hyvä suosikkivarma riveihin. Hiekan ja lumen sekainen rata kevyessä pakkassäässä sopii hevoselle myös mainiosti.

Avauskohde on monté, ja mukana on ilahduttavasti useampi Pohjois-Suomen lajin spesialisti. Anaheim Kemp on nopeudellaan huippuvaarallinen, eikä Maria Kurttila selässä ole kovin montaa ajovirhettä tehnyt kauden aikana. Anaheim Kempin mahdollisuudet ovatkin paperilla oikein hyvät.

Kisan ideamerkki on One Memphis. Sen selkään hyppää tuttu nainen, kolarilainen Noora Hirvimäki. Hän ajaa aktiivisesti, mikä sopii vahvalle ja vauhtikestävälle hevoselle mainiosti. One Memphis ei ole ollut mikään voittokone, mutta kauden aikaisempien kisojen perusteella se on lähes tasaveroinen tekijä kisan suosikkien kanssa. Kun peliosuus on alle 10 prosentin lukemissa, napataan One Memphis ainoana kaverina suosikin rinnalle peleihin.

Tästä kupongille: