Hevosurheilun ideavihje Euronelkku: Ruuti käryää Linnunlahdella

Kolmannessa kohteessa Singin Ruuti on jäänyt liian vähän pelatuksi. Ainakin viime kertaan verrattuna moni asia on nyt hevosen kannalta paremmin. Se sai startin pienen tauon jälkeen ja oletettavasti se vei hevosta eteenpäin. Ryhmälähdössä Singin Ruuti pääsee paremmin liikkeelle ja voi edetä ulkoa mielipaikalleen vapaalle radalle, eli tässä tapauksessa ainakin johtavan rinnalle. Vastus on Linnunlahdella hyvää luokkaa, mutta esimerkiksi suosikki Rapsodi palaa tauolta ja syyskuussa Singin Ruuti jyräsi Rapsodin rinnalta voittoon.

