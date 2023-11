Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Voittovuorossa edullisessa sarjassa

Hannu Hietasen tallin James sijoittui tiistaina Teivossa ravatussa Satakunta-ajossa hopealle. Temppu ei yllättänyt, koska ruuna oli aikaisemmin jo väläytellyt kovia vauhtivaroja. James teki Satakunta-ajossa oikein hyvän esityksen voittaja Metsärinteen Pommin takaa. Samalla tasolla suorittaessaan se pystyy voittoon.

Jamekselle lähtö on todella edullinen, sillä sen voittosumma on nyt 17 900 euroa. 20 metriä sen takaa lähtevät suomenhevoset ovat tienanneet kaikki alle 5000 euroa. James on maltillisesti pelattuna suosikkina kiinnostava varma.

