Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Ehjällä suorituksella ei välty kärkisijoilta

Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Tercero Mayo on sarjoihinsa hyvä hevonen, mutta laukka on ollut etenkin loppukaarteessa pinnassa. Jos puolentoista kuukauden kisahuilita palaava 4-vuotias ruuna tänään selvittää koko matkan ravilla, se pystyy voittamaan. Tercero Mayo on alustavasti 22 peliprosentillaan kakkossuosikki, ja kokeillaan sitä ideavihjeen tukipilarina.

Avauskohteessa Siirin Santtu on pelattu 66 prosenttia, joka on jo liikaa, mutta ymmärrettävää, sillä varmat ovat muuten kierroksella kortilla. Ideavihjeessä otetaan kaveriksi ensimmäistä kertaa Antti Teivaisen kyytiinsä saava Vaitter. Neljännessä kohteessa hakumerkkejä ovat MAS Grande (2 %) ja Heavy Secret (6%).

