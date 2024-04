Hevosurheilun Iso Vitonen -ideavihje Kuopioon: Unohdettu suotta

Uskomme Jukka Hakkaraisen tallin Callela Nelsonin palaavan voittovireessä kaviourille. Todella kovaluokkainen menijä pitänee sisäradalta keulapaikan ja on liki johtaa perille saakka.

Toinen varmavalinta on näkemyksellinen. Kimmo Taipaleen tallin Säpikäs teki viime talvena useampia loistojuoksuja. Se on pilannut viime starttinsa laukkoihin ja on sen takia nyt unohdettu peleissä. Valmentajan mukaan tamman kunto on ennallaan.

Kierroksen mahdollisista potinnostattajista mainitaan avauskohteen Goofy, joka menee grafiikan mukaan ensimmäistä kertaa Suomessa kengittä ja jenkkikärryistä.

