Hevosurheilun Iso Vitonen -ideavihje Seinäjoki: Kelpo varma ja kaksi ideahevosta

Aleksi Kytölän valmentama Black Crystal oli loistava Härmässä keulasta. Se voitti parastaan antamatta, vaikka menikin kovan kilometriajan. Takarivi tuo oma murheesa, mutta ainakin keskipäivällä kovimpien vastustajien pelikannatus oli vähintään riittävän korkealla tasolla. Siksi ruuna on kelpo suosikkivarma haastavaan pelimuotoon.

Let’s Get It Up jää prossidivisioonakarsinnasta pois, mikä muuttaa lähdön luonnetta. Xet Diablo oli jo ennakkoon kisan ideahevonen, ja uudessa tilanteessa se on jopa niukka suosikki lähtöön. Tim Jerry ei Vermossa pystynyt ihan parhaimpaansa, ja sen kohdalla kelien lämpeneminen ei ole hyvä uutinen. Tim Jerry on ilman muuta kova hevonen lyötäväksi, mutta Hannu Hietanen pyrkii pehmittämään sitä pitkällä kirillä.

Kisan toinen pelivalinta on Wingait Leif. Sillä on noin 15 prosentin sauma ykköseksi, ehkä jopa hieman isompikin. Ruuna nimittäin osoitti viime syksynä riittävänsä ihan sarjojen parhaille, ja aloitus pitkältä tauolta oli erittäin lupaava. Wingait Leif pääsee nopeiden avaajien takaa todennäköisesti kärkikuusikkoon heti alussa, ja jos Xet Diablo pitää tempoa, saa Wingait Leif sauman kiriä kärkeen.

