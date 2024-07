Hevosurheilun IsoVitonen-ideavihje Forssa: Paluu voittokantaan

Valmentajakommentit Mobiilihepassa

Lähtö 2

Christa Packalén: Kiikku's Chanceux (1) oli uran avaukseen ok, lopussa ravi ei vaan ollut ihan priimaa kun sekki meni rikki just ennen starttia. Uskon että startti vei eteenpäin ja hyvältä paikalta voisin kuvitella että pystyy olemaan totossa.

Esa Holopainen: Carla Woodland (4) teki tasaisen esityksen ensi tartissa. Toivon pientä parannusta tähän starttiin. Hakee viellä rutiinia kisoihin ja sijoitus kärjen tuntumassa tyydyttää.

Emma Väre: Marge Macth (10) oli viimeksi vaisu. Muuta en ole keksinyy kuin että oli liian lyhyt starttiväli + kova helle niin oli puhti pois. Kotona kaikki ookoo ja odotan parempaa suoritusta kuin viimeksi.

Christa Packalén: Golden Fun (13) on vielä vähän tasapaksu starteissa, on vielä kovin keskentekoinen eikä oikein vielä ymmärrä mistä tässä on kyse. Menee varmasti starteista eteenpäin ja toivotaan nytkin että saisi mukavan juoksun ja tulisi juosten maaliin.

Lähtö 5

Ilona Mäkinen: Dodii (5) on hyvässä kunnossa. Mennyt asiallisesti selästäkin. Hyvä lähtöpaikka ja päässee hyviin asemiin. Odotukset kolmen sakkiin.

Tapani Raunio: Protector Tilen (11) starttiväli venyi lähtöjen puutteesta, hevonen ollut terve ja treenissä normaali.

Christa Packalén: MAS Flash (13) palautui hyvin suur hollolan kovista starteista. Nyt ensimmäisen kerran monte lähtö ja mielenkiintoista nähdä miten suorittaa. On siis iso arvoitus tässä kohtaa.

Lähtö 7

Pia Huusari: Global Embassy (7) on ollut meillä reilu pari kuukautta. Treenannut kivasti ja tuntuu ihan vahvalta menijältä. Pitkä tauko takana joten tuskin heti vielä parhaimmillaan.

Lähtö 10

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (10) teki hyvät startit Lahdessa. Taas takarivi ja on ollut usein takaa tahmea. Toivotaan vetäviä selkiä matkalle. Kengät jalassa, vetolaput.