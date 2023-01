Hevosurheilun Toto4-ideavihje Oulu: Hyviä hakuja Euronelkkuun

Avauskohteen jättisuosikki Torrent d’Inverne on ollut äärimmäisen vakuuttava kerta toisensa jälkeen. Se onkin lähellä voittoa, mutta Euronelkkuun napataan kovana hakuna kaveriksi Cheap Thrills. Sen saama olematon pelikannatus houkuttaa, ja haastavassa pelimuodossa kannattaa jatkossakin hakea muutamaan merkkiin lapulle sellaisia hevosia, joita useimmilta ei löydy edes revityksestä. Cheap Thrills on luokaltaan kova tekijä, ja parhaimmassa tapauksessa se saa koko matkan vetoapua suosikista.

Lystilän Lento on hyvien taustatietojen myötä edelleen perusteltu vahva suosikki. Ukkoherra on kuitenkin kisan mielenkiintoisin seurattava, ja se otetaan kaveriksi, vaikka pelaajat ovatkin olleet hyvin hereillä hevosen mahdollisuuksien suhteen. Ukkoherra tuli varovaisin odotuksin Mikkeliin, mutta Oulun kisassa Juha Kortekallion valmennettava voi ottaa merkittävän loikan eteenpäin. Terveenä pysyessään Ukkoherra jatkaa nousua sarjoissaan, sillä se on monipuolinen ja kehityskelpoinen ravuri.

Clover Meadow on päätöskohteen haku suosikkiparin rinnalle. Kyydissä istuu viime kauden ohjastajakomeetta Ville Koivisto, ja tamma on sähäkkä heti alussa. Se saa paikan keulasta tai 2. sisältä, ja molemmista asetelmista Clover Meadow on varottava. Pelikannatus on jäämässä turhan alhaiselle tasolle.

Tästä kupongille: