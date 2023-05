Hevosurheilun Toto5-ideasysteemi Tornio: Ilman varmaa lunastukseen

Vipaliinu tuli lauantaina 3. ulkoa viimeiset 800 metriä kiertelemättä 28,3-vauhtia. Esitys oli laadukkaassa lähdössä hyvä, mutta ei kuitenkaan loistava. Tamma voi olla tuore kisa alla vielä astetta terävämpi, mutta varmaksi saakka siitä ei tänään ole.

Chrissies Symphony on yksi neljästä Ari Aatsingin tallin valttikortista. Esitys viimeksi keulasta oli suvereeni, joten tamma saattaa jatkaa voittokannassa. Kierroksen ideana on kuitenkin pelata ylikapeita rivejä vastaan, joita tänään varmasti pelataan paljon. Vastus on laadukas, joten herkällä maililla kaiken pitää suosikilla onnistua.

Kultaseppä laukkasi lauantaina pahoin kiihdytyksessä. Runa jäi kauas kulisseihin, ja se kulki viimeiset 1200 metriä 26,3-vauhtia. Tarkkaa kuvaa Kultasepän vireestä ei kuitenkaan saatu, sillä se kaikki muutkin kulkivat vähintään samaa vauhtia, eikä Niko Jokela toisaalta vaatinut hevoselta enää menestystä. Napataan ideasysteemiin varmuuden vuoksi pitkän taukonsa päättävä Säihkeen Säväys kaveriksi.

Shackhills Flash on oiketeutetusti suosikki, mutta The Chief Of Rome on mukava ideavarmistus. Se palasi viimeksi ilman odotuksia tauolta, mutta sioritus oli heti hyvä. Ruunalla on ilman muuta riittävät vauhtivara, ja jättä kertaa kuskilla saattaa olla merkki päällä.

President Lindy purjehti viimeksi keulasta kauas karkumatkalle. Nyt sillä on kasirata, jonka lisäksi matka on pidempi. Siksi kovin haastaja Mr Golden Quick on syytä ottaa kaveriksi lapulle.

