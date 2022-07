Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Avauspäivän kierros alkaa Teivaisen tahtiin

Avauskohteen Mr Big Money on parantanut otteitaan ja sopii Antti Teivaisen käteen erinomaisesti. Ruunalla on allaan kolme peräkkäistä keulavoittoa ja tänään tärähtää todennäköisesti neljäs. Sisäradan Ray Boy pystyisi lähtönopeutensa puolesta vastaamaan, mutta se on esittänyt parasta selkäjuoksulla, ja kun starttivälikin on puolitoista kuukautta, Mika Forssille luulisi kelpaavan ajokkinsa kanssa hyvä selkäjuoksu.

Toinen varma Kuuselan Winneri, joka voitti kolmanneksi viimeisimmän kilpailunsa 2. ulkoa ja oli toissa kerralla samalta juoksupaikalta kovan Jamas Vilmerin jälkeen hyvä toinen. Viimeksi Kuuselan Winneri otti voltista lähtölaukan, ja epävarmuus onkin sen kompastuskivi. Jos vahva ori ravaa, se pystyy kiertämään voittoon asti. Alustava peliprosentti on maistuvasti kymmenen tietämissä.

Kolmas kohde on Kivikylän Komeetan finaali, jossa estradilla ovat tulevaisuuden ohjastajatähdet. Kisa on tasokas niin hevosten kuin kuskien osalta, ja otetaan ideasysteemiin kaikki mukaan. Neljäs kohde on Tammavaltikan ensimmäinen osalähtö, joka ajetaan mailin matkalla. Kokeillaan päästä se suosikkien kanssa, vaikka yllätyksenkin mahdollisuus on olemassa. Viimeinen kohde on Legendat-lähtö, jossa suosikin viitta on Aki Antti-Roikon ja Helmen Humun yllä. Heikki Torvisen ajama Vauhti Teppo on alustavalla alle kymmenen prosentin kannatuksellaan aliarvostettu.

