Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Ensimmäinen mitalisija on kultainen

Hannu-Pekka Korven valmentama 3-vuotias tamma Amped Up menee lupaavalla tyylillä. Viimeksi Tammakriteriumin karsinnassa tehtävä hänniltä kiertämällä oli sen nykytasolla 12-lopetuksessa haastava. Viimeiset 600 metriä Amped Up kulki loppukurvin ulkoratoja kiertämällä 12,9 ja sijoittui kahdeksanneksi.

Mitalitili on avaamatta, mutta tänään viime kertaa helpommassa tehtävässä siihen on erinomainen mahdollisuus. Hannu Torvinen tarjoaa Amped Upille juoksun keulassa tai sen läheisyydessä, ja valjakko pystyy voittamaan. Voltista Amped Up lähti toissa kilpailussaan mukavasti liikkeelle. Sen alustava peliprosentti on kymmenen paikkeilla, mutta tulee todennäköisesti nousemaan siitä vielä. Kokeillaan joka tapauksessa Amped Upia tänään ideavihjeen tukipilarina.

