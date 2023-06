Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Epäonnistumiset pitävät peliprosentin kurissa

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 6

Emma Väre: Ei oo onnistuttu Stonecapes Victorin (11) kansssa kahteen edelliseen niinku ois pitäny, sen jälkeen vähän hoidettiin ja treenattiin. Kotona tuntuu hyvältä, paikka on huono mut sieltä saadaan ajella selissä ja kokeillaan lopussa jos on semmonen kuin pitäis. Treenibalanssi.

Lähtö 7

Aarni Rajakangas: Buster U.S. (2) on ollut lähinnä harraste- ja opetuskäytössä viime vuodet vaihtelevien terveysongelmien takia, mutta kun vaivojen juurisyy selvisi, alkoi hevosen yleiskunto kohentua niin paljon, että päätettiin kilpailla vielä viimeinen kesä. Mennään startti kerrallaan, mutta nyt vaikuttaisi vahvasti siltä että sekä kroppa että korvien väli alkavat olla kunnossa ja esiin on kuoriutumassa sen tason hevonen, mitä ruuna todellisuudessa on. Viimeksi Porissa hevonen teki hyvän juoksun pitkästä tauosta huolimatta, vaikka jäikin väsyvän taakse ja oli viimeisenä maalissa. Nyt on startti kropassa ja lähtörata mieluinen, joten sijoittumisen suhteen voi olla varovaisen toiveikas, vaikka vastassa on kovia hevosia.

Valmentajakommentit Tornio

Lähtö 3

Jaana Alajoutsijärvi: Mysteious Shade (7) on kotona hyvän ja terveen oloinen ja ei laukkaa millään. Jos ei laukkaa niin odotuksia on kärkeen saakka. Kyseessä on kumminkin luokaltaan kyvykäs hevonen. Laukat vaan liian pinnassa startissa ja syytä ei ole löytynyt...

Lähtö 5

Tero Meriläinen: Nyt laitetaan Uomo Shown (6) korvatulppien naru uusiksi, jos se sitten kestäisi ja korvat aukeaisi. Kajaanissa vanha, George Birdlandilta perinnöksi saatu naru nimittäin katkesi, eikä korvat auenneet. Tuomas kärryllä ja hän jos kuka tietää Uomon ajatusmaailman, jos sitä on. Kärryn renkaisiin lisättiin ilmaa ja kavioiden aerodynamiikkaa paranneltiin. Viimeistely on tehty piiruntarkasti edellisen valmentajan ohjeiden mukaan.

Lähtö 6

Juha Luusuaniemi: Diamond Lordin (1) kanssa viimeksi lähtöön mennessä ajoin sisämerkkejä seuraten ja vähän ennen lähtöä huomasin auton olevan hieman ulkona ja minulla ei ollut porttia hevosen edessä. Otin hieman kiinni ja käänsin siiven taakse jolloin rytmi vähän sekosi ja kiihdytys ei lähtenyt kuten piti. Viimeiseen kurviin mentäessä ohitin kanssakilpailijaa sisäkautta ja minun mielestä kärrynrengas meni 3 merkin sisäpuolelta jonka seurauksena tuli hylkäys radalta poistumisesta. Pitää olla ensi kerralla tarkempana. Hevonen oli kyllä hyvä ja palautui normaalisti.

Kari Alapekkala: Jerome Di Quattro (4) on hyvässä kunnossa. Viimeksi vaikea tulla takaa kovassa lopetuksessa.Pystyy kolmen joukkoon.

Lähtö 7

Tarmo Liikamaa: Torstaina ajettiin kovemmat treenit, Spotlightilla (9) on kaikki hyvin.

Kari Alapekkala: Easy Silence (12) on treenannut hyvin viime startin jälkeen. Paikka vähän hankala, mutta juoksun natsatessa pystyy ohittamaan monta loppu puolikkaalla.

Lähtö 8

Teuvo Särkelä: Sisunautin (1) kanssa ylisarja vähän mietityttää, mutta jos saa keulat lähdöstä niin johtaa pitkään.

Lähtö 9

Kari Alapekkala: Mr Golden Quick (6) jatkaa hyvässä kunnossa. Pystyy juoksun onnistuessa voittokamppailuun.

Danillo Brick (9) hakee vielä parasta virettään. Tuntunut nyt paremmalta treeneissä. Kärjen tuntumaan vielä tässä vaiheessa.