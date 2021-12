Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Hylkäysten jälkeen voitto

Edellisen kerran marraskuun alkupuoliskolla startannut Cashman Go on hyvä hevonen päivään lähtöönsä, jossa saavat startata enintään 5500 euroa tienanneet. Viime kilpailussaan Cashman Go ei ollut parhaimmillaan, kun se ei 2. ulkoa pystynyt tekemään ratkaisuvaiheissa mitään. Ruuna hukkasi raviaan ja lopulta laukkasi maalisuoran alkuun.

Starttiväli johtuu valmentajan mukaan siitä, että vielä kasvuvaiheessa olevalla hevosella ei ole haluttu starttailla tiheään, ja kun viivalle olisi haluttu, pisteet eivät ole riittäneet heikon taulun omaavalla ruunalla kisoihin mukaan. Lähtöpaikka on tänään erinomainen, ja jos hokkikengistä hyvin suorittava Cashman Go on kohdillaan, se pystyy tasaisen lähdön voittamaan. Aamupäivän alustava peliprosentti on maistuvasti alle kymmenen.

Avauskohteen BWT Devil on sopivassa tehtävässä, mutta sen viime kisa ei ollut mitenkään loistelias, eikä päivän tehtävä tule olemaan sille mikään rangaistuspotku. Toisessa kohteessa aliarvostettu on alle viisiprosenttinen Ragazzo Unico ja suuryllättäjä ainesta on Rose Stahlissa. Kolmannessa kohteessa sisäradan epävarma Kemppeli on kiinnostava merkki.

