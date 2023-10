Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Kykyhevonen palaa tasolleen

Jyrki Tammimetsän suojatti tekaisi toukokuussa kärkipaikalta kevyesti 15-alkuisia täyden matkan tuloksia. Kesäkuun kilpailuissa ruuna keräsi kovasti peliä, mutta oli niissä starteissa kaukana parhaastaan sairastelujen vuoksi. ”Mythoksen veriarvot olivat päin honkkelia, ja kesti että ne lähtivät paranemaan”, Tammimestä kertoo. ”Liikuteltu sitä on, ja nyt ollaan päästy treenaamaan ihan ok:sti. Vähän kysymysmerkki se on, kun se on kotona vähän laiska menemään. Teki se nyt kuitenkin ihan hyvän hiitin. Lähtöpaikka on hyvä, parasta mitä Forssaan voi saada. Se lähtee aika hyvin, kun askelmerkit vain onnistuu. Ajoin sillä yhden startin Forssassa, ja kaarteet se tuntui menevän hyvin.”

Juoksuradalta uskomme nopean starttaajan kiihdyttävän heti kärkeen. Jos matkavauhti ei mene aivan hurjaksi, pystyy alustavassa pelijakaumassa kohteensa kolmoshevoseksi luotettu lahjakas nelivuotias hallitsemaan kilpailua maaliin saakka.

