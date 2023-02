Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Paluu pitkältä tauolta oli positiivinen

Henri Tapalan valmentama sekä ohjastama Voima-Simo palasi viime kilpailussaan noin kolme viikkoa sitten pitkältä tauolta, sillä edellinen kisaesiintyminen sillä oli heinäkuulta 2020. Ruuna oli paluussaan vahva kakkonen. Se kierteli ensimmäisen kierroksen kolmatta rataa, minkä jälkeen eteni johtopaikalle ja hävisi Suvimyrsky Ramin mennessä jälkikäteen hylkyyn vain Patulaiselle. Vauhtikestävän ruunan alkumatka sujuu tänään todennäköisesti taloudellisemmin, ja jos suorituskyky nytkähti edes hiukan eteenpäin, 16 prosenttia pelattu Voima-Simo pystyy voittamaan.

Avauskohteen yllätyshaku on tasapaksusti viimeisissään esiintynyt MAS For You, jota pääsee tänään pelaamaan alle viiden prosentin kannatuksella. Toisessa kohteessa kakkosradan Castano on tasaisessa koitoksessa yllätysvalmis. Kolmannessa sekä viidennessä kohteessa luotetaan suosikkikolmikkoon.

