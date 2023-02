Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Selkäjuoksu on avain onneen

Kolmannen kohteen suosikit, Ivonne Hoss ja Night Sky Eagle, eivät loistaneet viime kisoissaan. Etenkin Night Sky Eaglen tiistain keulasuoritus jätti tälle päivää kysymysmerkin. Takamatkan osallistujista kiinnostaa vaisun taulun omaava Proven Dream, joka on nyt kisannut kolmen kuukauden taukonsa jälkeen kolme kertaa. Toissa kerralla se tikkasi kirituhannen 15,2 ja oli kuudennesta sijasta huolimatta oikein hyvä. Viimeksi Elli Vakkarin valmennettava jäi johtavan rinnalle, joka ei ole meneväiselle tammalle hyvä paikka ollenkaan. Selkäreissulla Proven Dream on tänään vaarallinen, etenkin, jos suosikit eivät yllä edelleenkään parhaaseensa. Kokeillaan neljä prosenttia pelattua Proven Dreamia varmana.

Avauskohde mennään turvallisesti, ja jättiyllätysnostona siinä on mukana paalun Vex Ant Hope. Toisessa kohteessa tasapainoa kisasuorituksiinsa selkeästi löytänyt Business School on vahvoilla, mutta varmistellaan se ideavihjeessä, jos vanhat mörköt sattuvat nostamaan päätään. Neljännessä kohteessa Tohtori on kiinnostava ja voi voittaa, jos suosikki Suvionni laukkaa. Päätöksen ideamerkki on Erna’s King.

Toto-kupongille tästä linkistä