Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Sijoitukset laskussa, mutta vire ei

Avauskohde on Propulsionin 3-vuotissarjan karsinta. Siinä suosikkikaksikko Magical Prince – Madrero on kerännyt kumpainenkin prosentteja noin 30, kun taas kolmossuosikki MAS Henrillä lukema on 14.

Kokeillaan Tapio Mäki-Tulokkaan valmentamaa ja Santtu Raitalan ohjastamaa MAS Henriä ideavihjeen varmana. Se aloitti kautensa kolmanneksi viimeisessä kilpailussaan yllättävänkin hyvin ja voitti, oli sen Jyväskylässä vaisumpi viides ja viimeksi pussissa sijoittuen kahdeksanneksi. Kapasiteetiltaan MAS Henri ei kalpene Magical Princelle ja Madrerolle ollenkaan.

Toiseen kohteeseen mahtuu alle kymppiprosenttisista mukaan Stonecapes Ulrica, joka omaa parannuspotentiaalia viime starteistaan. Kolmannesta kohteesta tuli avoimempi, kun suosikki Julmin jäi pois. Yllätystä siinä haetaan seitsemän prosentin Korven Liiderillä.

Toto-kupongille tästä linkistä