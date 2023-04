Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Taktiikka ei muutu tappiosta huolimatta

Nelivuotias tamma Dodii innostui viimeksi alkuun satsaamisesta sen verran, että reippaili keulapaikalla avaustuhannen muiden edellä 13,5-kyytiä. Lopussa tasaisemman reissun saanut Bretagne vyöryi niukasti ohi, mutta esitys oli mainio. Tänään Dodiin kovimmat haastajat ovat huonommilla lähtöpaikoilla, joten kokeillaan nelosradalta johtopaikalle kiihdyttävää Esa Holopaisen ajokkia ideavihjeen ankkurina. Alustavassa pelijakaumassa Dodii on 17 prosentillaan kakkossuosikki.

Avauskohteessa kannattaa huomioida Sipisee, jonka kahta kauden vaisua avauskisaa selitti valmentajansa mukaan väärä varustevalinta. Viimeksi ori laukkasi, mutta oli kokonaisuudessaan parempi, ja kapasiteetiltaan Sipisee riittää tämän päivän lähdössään voittoon asti. Kierroksen suursuosikit All or Nothing ja Rosima varmistetaan isomman potin toivossa, vaikka etenkin Rosiman tappio olisi iso yllätys.

Toto-kupongille tästä linkistä