Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Taukohevosen varaan

Maytheforcebwithu on vauhdikas ja hyväkapasiteettinen menijä, jolla on kuitenkin omat riskinsä, sillä virtaa tapaa olla liikaa. Tamma on ollut Kari Savolaisen muiden hevosten tavoin sairastelujen takia pienellä tauolla. Forssassa se edennee nopeasti johtopaikalle, josta on normaalilla hyvällä tasollaan vaikea ohitettava, jos vauhdinjaosta ei muodostu liian etupainotteinen.

Toto-kupongille tästä linkistä