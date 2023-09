Hevosurheilun Toto5-ideavihje Helsinki: Luokkahevoseen luotetaan

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (1) jatkanee hyvässä vireessä. Samat varusteet kuin ennenkin.

Lähtö 3

Emma Väre: Who Knows Rose (3) on ihan mukava varsa joka on varsinkin viime viikkoina menny paljon eteenpäin. Paikka on ookoo, kuvittelen että pystyy 18-19 tulokseen.

Lähtö 6

Jyrki Jauhiainen: Applehill's Boss (7) on lahjakkaan tuntuinen 3v, viime juoksut eivät ole sujuneet odotusten mukaisesti. Taas paha paikka, jää hännille, mutta pieni lähtö, ei niin kauaksi kuin viimeksi. Tasaisella vauhdilla rahoille.

Lähtö 8

Jyrki Jauhiainen: Lex Liberty (1) on vauhdikas (tasa) tamma. Viimeksi nappijuoksu johtavan takana, loppukaarteessa toiselle, sitten kolmannelle, tuli hyvin mutta heitti vähän ennen maalia peitsille ja laukkasi? Syy ei ole selvinnyt, liian nopea spurtti? Viimeistelyissä ok!

Emma Väre: Conrads Lill Babsin (4) juoksu meni viimeksi vaikeaksi eikä sitten oikein innostunut. Sen jälkeen vähän huollettiin ja kotona tuntuu hyvältä. Paikka paras pitkään aikaan ja koitetaan päästä siitä hyviin asemiin.

Lähtö 9

Marinka Salminen: Austin (4) on oikein hyvällä mallilla. Kaikki on sujunut suunnitellusti. Kokeillaan jenkkikärryjä eturivin paikalta.

Callela Lionel (10) on höyrynnyt keulapaikalla aiemmissa starteissa meiltä. Ollaan tosi iloisia takarivin paikasta niin saadaan jätettyä paukut loppuun. Viime startti meni laukkailuksi varustekokeilujen takia.