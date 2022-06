Hevosurheilun Toto5-ideavihje Joensuu: Kolmas startti toden sanoo?

Päätöskohteen Callela Ikaros kulki Kajaanissa ensimmäisen kaarteen laukan jälkeen hyvin. Hevonen tuntuu olevan selvässä nousukunnossa, mikä on tietysti luonnollista, kun se on startannut pitkän tauon jälkeen kaksi kertaa. Joensuussa se juoksee ilman kenkiä ja lähtöpaikka on paras mahdollinen. Rallston on kovassa kunnossa, eikä se suosikkiasema välttämättä väärin ole. Silti Callela Ikaros on etenkin tällä balanssilla tosi kova tekijä tällaiseen lähtöön.

