Hevosurheilun Toto5-ideavihje Joensuu: Takarivistäkin hyvä voittosauma

Lahjakas En Candy Till ei ole voittanut aprillipäivän jälkeen, mutta kunnossa ei ole vikaa, ja lähtöpaikka takarivin sisimpänä voi illan lähtöön olla aivan hyväkin. Pelisuosikki Downshifter tuskin pääsee ainakaan ilmaiseksi johtopaikalle. Juoksussa tulee joka tapauksessa olemaan sen verran vauhtia, että takahevosillakin on kirissä voittosauma.

Iikka Nurmonen päässee En Candy TIllillä kohtuullisen lähelle kärkeä, ja vetävissä selissä tamma on optimibalanssilla ja -varusteilla (kengittä ja jenkkikärryt) ilman muuta vähintään 20 – 22 prosentin luottamuksen arvoinen.

Kierroksella on kaksi suurta suosikkia, joiden molempien voittomahdollisuus on lähellä 50 prosenttia. Hoho Haha Sisu viihtyy Joensuussa ja hakee sieltä jo kolmatta peräkkäistä täysosumaa. Tuoreempi tuli johtopaikalta, jonne Jani Hartikainen suunnistaa oriin kanssa nytkin. Pikamatkalla loisto-olosuhteissa valjakko on siitä vaikeasti lyötävä, mutta ideavihjeessä otetaan kaksi maistuvinta haastajaa mukaan.

Päätöskohteessa Cupido voittanee, mikäli ei erehdy kielletylle askellajille. Lieksassa muutama viikko sitten se löi alustavan kakkossuosikki Rapsodin vielä laukan jälkeenkin. Fransua jäänee nyt vähälle huomiolle. Se kannattaa ehdottomasti mahduttaa systeemeihin, jos suosikin varmistaa.

