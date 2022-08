Isto Kuisman tallin Global Bring It On on idearivin toinen varma. Kuva: Anu Leppänen

Kotimaan ravit Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Apuvarman epäonnistumisille löytyy selityksensä Illan vihjerivi on laadittu kahden varman taktiikalla. Toiseksi yksinäiseksi merkiksi on valittu Global Bring It On, joka on saanut mainion lähtöradan hyvätasoisessa ja tasaisesti pelatussa Toto5-päätöksessä.