Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Hervoton varmahaku voittovuorossa

Veli-Erkki Paavolan valmentama hienosukuinen Maharajahin tytär Amazing May suoritti loppukaudesta tasaisen hyvin. Myös tämä vuosi käynnistyi lupaavasti, kun se oli keulapaikalta mainio kakkonen takanaan vaanineen ja kalkkiviivoilla edelleen rykäisseen Cashman Gon jälkeen. Samassa koitoksessa mukana ollut Kasper D.Boko taivalsi toista rataa pitkin ilman vetoapua ja jäi lopussa selvän hajuraon päähän.

On luultavaa, että edellinen startti on vienyt Amazing Mayta eteenpäin, ja vaikka lähtöpaikka on ulkona, se nähdään juoksun vähänkin onnistuessa kärkitaistossa.

Toto-kupongille tästä linkistä