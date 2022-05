Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Onnetar suosi rata-arvonnassa

Armas Palmroosin valmentama 5-vuotias Le Monteilin tytär on menestynyt varsin mukavasti. Tamma oli viimeksi erinomainen kakkonen Listas Mintun viemässä koitoksessa ja kun se on saanut pahimpiin haastajiinsa verrattuna loistavan lähtöpaikan, voiton uskoisi olevan liki.

Päätöskohteena ajettavassa tammasarjassa suuren pelikannatuksen saava Rivercapes Way erottuu muista, mutta voltin kakkospaikka saattaa aiheuttaa omat hankaluutensa. Kuten on nähty, laukka ei ole sille aivan vieras askellaji. Näin ollen kupongille on rastattu kaikki kyseisen lähdön hevoset.

