Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Osallistuu voittomatsiin, vaikka taukoa on takana

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Tino Ärling: Perfect Leeltä (8) riisutaan kengät jos sais vähä nopeutta lisää.

Lähtö 3

Marinka Salminen: Callela Lionel (7) alkaa pikkuhiljaa parantaa. Viime starttiin paransi myös ennätystään. Tässä tarkoitus avata keulaan, ja siitä ajaa niin pitkään kuin peli vetää. Kuskille tuttu hevonen, uskoisin siitä olevan hyötyä.

Lähtö 9

Marinka Salminen: Fux (1) pääsee loistavalta lähtöpaikalta kisaamaan. Jokimaan kisassa sitkeä esitys johtavan rinnalta. Tamma on muutenkin pikkuisen rauhoittunut, joten paukut jää starttiin. Tämä onnistuu kohta jossain, ehkä jo tässä tehtävässä.

Veera Mäkinen: Fillibabba Laday (6) on ollut minulla vasta 2,5 viikkoa ja tulee pieneltä tauolta, joten vähän mysteeri se on. Kengitykseen ja varusteisiin tulee pieniä muutoksia. Tuntuu kotona asialliselta, mutta startti näyttää millä mallilla hevonen on.