Santtu Raitala ohjastaa Juho Ihamuotilan valmentamaa Rivercapes Royalia. Kuva: Anu Leppänen

Kotimaan ravit

Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Ottaa keulat ja voi vetää perille saakka

Maanantai-illan mielenkiintoisin seurattava on Antero Tupamäen Atupem, joka juoksee Toto5-päätöksessä. Se on näyttöjensä puolesta omassa kastissaan, mutta pitkän tauon vuoksi kysymysmerkkejä on kuitenkin ilmassa, ja kun peliprosentit huitelevat korkeissa lukemissa, se saa vihjesysteemissämme varmistuksia.