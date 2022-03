Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Pieni huilitauko takana - hyvin fiiliksin illan koitokseen

Vihjerivi on laadittu kolmannessa kohdelähdössä juoksevan Try Your Bestin varaan. Viime vuonna Villinmiehen Tammakilvan finaaliin kurkottanut Holiday Creditin tytär teki kauden avauksessaan helmikuun alussa erinomaisen esityksen, mutta kaksi seuraavaa kisaa meni enemmän tai vähemmän penkin alle.

Viime starttinsa jälkeen Try Your Best sai huilailla, ja valmentaja Petri Fredinin mukaan se tuntuu jälleen hyvältä. Kun lähtöpaikka vaihtui kilpakaverin poisjäännin myötä pykälän verran paremmaksi, sillä yritetään päästä johtopaikalle, josta olisi tarkoitus ensimmäisen kerran myös ajaa.

Fredin kuitenkin toteaa, että ihan hulluna ei lähdetä vastailemaan, mikäli joku tai jotkut alkavat antaa liikaa painetta. Joka tapauksessa odotukset ovat korkealla, etenkin jos visio keulajuoksusta toteutuu.

Toto-kupongille tästä linkistä