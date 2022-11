Enjoy's Leon on neljännen kohteen ideavarma. Kuva: Anu Leppänen

Kotimaan ravit

Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Piikkipaikalta parhaimmillaan

Tiistain Toto-kierroksen jättisuosikki on kolmannessa kohdelähdössä juokseva Wiliam Way. Ollessaan normaali ori tuskin häviää, mutta ideasysteemissä isomman potin toivossa sen kavereiksi on kelpuutettu neljä muutakin hevosta.