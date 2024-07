Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kajaaniin: Ison potin ainekset

Heti avauskohteesta poimitaan ensimmäinen varmavalinta. Uptown Kemp palaa tauolta, mutta ei siitä tarvitse olla huolissaan. Nopea tamma pitänee sisäradalta keulapaikan ja pystyy tasollaan suorittaessaan vetämään lyhyttä matkaa perille asti.

Toinen varmavalinta on idearikkaampi. Martti Pellikan valmentama Holy Mole on alkanut onnistua alun epäonnistumisten jälkeen. Ruunalla on alla kaksi mainiota juoksua. Pellikka uskaltanee satsata ajokillaan sen verran alkuun, ettei suosikki Vincent Vici pääse etupuolelle. Silloin voitto on otettavissa, ja Holy Mole on jäänyt aivan liikaa edellä mainitun varjoon peliosuudessa.

Pääpelin kohteet ovat kovin hevosrikkaita ja tasaisia, joten rivin kiinni naaranneet palkittaneen paksulla setelinipulla.

