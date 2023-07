Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kajaani: Kauden avausvoiton aika

Marita Kiisken treenaama Harjujen Roomeo kilpailee mainiossa kunnossa, vaikkei se ole vielä tänä vuonna parhaaksi yltänytkään. Ori oli viimeksi Lahdessa mukana kovatasoisessa Pronssidivisoonafinaalissa, jossa se teki sijoitustaan paremman suorituksen.

Tällä kertaa Harjujen Roomeo pääsee perusmatkalta liikkeelle ja juoksee todennäköisesti kärkipaikalla. Suosikki Lystilän Lento on toki kova vastustaja, mutta sarjamääritys on sille huonosti sopiva: Ruuna joutuu alle 3000 euron takia takamatkalle. Toinen paljon pelattu osallistuja Cupido on toki rajussa kunnossa, mutta sillä on iso laukkariski. Harjujen Roomeo on jäänyt liian vähälle huomiolle, ja se kiinnostaa ideavarmaksi asti.

