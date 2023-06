Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kajaaniin: Vastavarma taukosuosikille

Aki Kauppisen treenaama Call It Doohan on tehnyt hyviä juoksuja viime aikoina. Tehtävä näyttää esimerkiksi viime starttiin verrattuna sopivalta, vaikka mukana on voitokas M.T. Puccini. Se palaa kuitenkin tauolta. Kauppisen ja Sanna Paasikiven tallin hevoset kilpailevat hienolla voittoprosentilla. Se kertoo työn laadusta ja Call It Doohan voi korottaa voittoprosenttia entisestään.

