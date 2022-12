Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kaustinen: Kasirata auttaa alussa

Miika Tenhusen valmentama 5-vuotias Jussix on kovassa kunnossa. Toissa kerralla se oli alussa odotetun hidas ja juoksi lopulta 3. ulkona, mistä irtosi voittomatsiin kovavireisen Onnen Miehen kanssa. Tappio tuli, mutta suoritus oli hyvä.

Viimeksi Oulussa Jussix laukkasi kiihdytysvaiheessa, minkä jälkeen oli nousemassa vielä ihan voittotaistoon, kunnes loppukaarteen laukka sulatti sen mahdollisuuden. Tänään lähtöpaikka on viime kerran tavoin eturivin uloin. Se vähentää laukkariskiä, kun molemmilta puolilta ei lähde vastustajaa. Jos Tenhunen pääsee valmennettavallaan tänään koko matkan ravia, valjakko pystyy keskipitkän matkan kisan voittamaan. Peliprosentti on alustavasti hieman alakanttiin noin 13.

Avauskohteessa Taj One on vahvoilla, mutta varmistellaan se neljällä merkillä. Niistä mielenkiintoisin on Suomessa debytoiva Al’s Boozy Suzy. Kolmannessa kohteessa La Cerise on taukokin huomioiden aliarvostettu. Neljännessä nostetaan alle 10-prosenttisista mukaan Irvin Star, ja päätöskohde koitetaan selvitä paalun viisikolla.

