Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kaustinen: Taipuminen alla aliarvostettu

Kuopion kahdeksannen sijan tuonut juoksu oli Ditchback Dicelle valmentajansa Raimo Vähäsarjan mukaan vain liian raskas. Kovasti tänä vuonna sarjoissa noussut ruuna kierteli ensimmäisen kaarteen ulkoradoilla, mistä eteni johtavan rinnalle ja väsyi lopussa. Ensimmäinen puolikas oli 11,0 ja kierros 13,0, joten ei 14,9ake-ennätyksen omaavan Ditchback Dicen taipuminen ollut epänormaalia. Tänään mailin voltissa on tarjolla selkäjuoksu, ja jos kirivaihe menee kivasti, Ditchback Dice pystyy kirimään voittoon. Alustava peliprosentti on alakanttiin 18, joka on kohteen toiseksi suurin lukema.

Kaustisen kaksipäiväisten avauspäivän päälähtöihin Pikkupelimanniin ja Isla-ajoon panostetaan ideavihjeessä. Pikkupelimannissa Teemu Okkolinin kaksikko Hentun Liisa – Topin Muisto on vahvoilla, mutta kuten monesti on todettu, varsat ovat varsoja, joten annetaan yllätykselle mahdollisuus. Isla-ajon suosikki on Kurri Jari Boko, mutta se ei tule 20 metrin takamatkalta saamaan mitään ilmaiseksi. Global Bring it On ei saisi olla pelaamaton.

