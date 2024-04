Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kaustiselle: Rökittää rikkaampansa?

Mauri Jaaran tallin Rock Vice iski jo viimeksi Oulussa itsensä kultakantaan, mutta se ei näy orin peliosuudessa vielä tarpeeksi – kenties raskaalla radalla tulleen vaatimattoman kilometriajan takia.

Rock Vice on hyväluokkainen 5-vuotias. Se kohtaa itseään enemmän tienanneita vastustajia, mutta kovimmista haastajista Endless Story ja Knocking Match ovat haastavilla lähtöpaikoilla. Rock Vice saanee näitä merkittävästi helpomman reissun, joka ratkaissee pelin ideasysteemin varman eduksi.

Kierros on aika selväpiirteinen, mutta neloskohteessa saattaa tulla yllätys, jos suosikki Too Smooth For You ei onnistu kasiradalta. Revitetään siihen kuusi merkkiä.

